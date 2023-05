Mario Giordano commosso: "Cosa fa mia mamma a 86 anni"

12 maggio 2023 a

Sorpresa a Dritto e Rovescio. Ospite di giovedì 11 maggio, Mario Giordano viene omaggiato dal collega e conduttore di Rete 4, Paolo Del Debbio. È lui a mandare in onda un videomessaggio. Davanti alla telecamera niente di meno della mamma di Giordano. Il giornalista, infatti, ogni volta che scrive un libro fa arrabbiare sua madre. "Sì, perché di fronte alle ingiustizie lei ci resta male, come i miei spettatori - ha già detto a Tv Sorrisi e Canzoni -. Poi finge di rimproverarmi e dice: 'Anche stavolta mi hai fatto venire il mal di fegato!'. Ma in verità è stata proprio lei a insegnarmi che i problemi vanno guardati in faccia, e a non voltare la testa dall’altra parte".

Ecco allora che Giordano ha deciso di dedicare proprio a mamma Nadia il suo ultimo libro Maledette iene. Un'opera che parla di tutte quelle persone "che si approfittano dei momenti di crisi e delle difficoltà della gente per diventare sempre più ricche. Rubando e truffando". Proprio su questo l'Italia non ammette lezioni. In particolare dai francesi: "Loro - perde le staffe da Del Debbio - non possono darci una mazza di lezione, loro che bastonano donne e bambini a Ventimiglia, e che hanno i terroristi italiani lì da anni e garantiscono l'impunità degli assassini criminali alle nostre spalle, devono stare solo muti e zitti. Se abbiamo dei problemi ce li diciamo noi".

Da qui la decisione del collega di mostrargli il messaggio di mamma Nadia: "Volevo ringraziarti - dice la donna alle telecamere - per la dedica sul libro, ma non è vero che non capisco niente e lo sai anche tu", conclude ironizzando in riferimento al fatto che spesso viene fermata in piazza. Il motivo? Il figlio dice sempre ai telespettatori ed ospiti del suo programma: "Dobbiamo farlo capire anche a mia mamma che non capisce". "A 86 anni - sottolinea Giordano - mia mamma dedica la vita agli altri. La chiamano al supermercato per andare lì, lei prende la sua macchina e va a ritirare gli alimenti vicini alla scadenza e le va a distribuire alla gente che ha bisogno".