Fuori dal coro, l'infiltrato nel corteo degli antifascisti: orrore contro Meloni

Il 25 Aprile è la Festa della liberazione e delle polemiche. Nell'ultima puntata di Fuori dal Coro, condotta da Mario Giordano su Rete 4, è stato mandato in onda un servizio di Maria Laura Cruciani sugli antifascisti presenti ieri ai cortei di Milano. "Giorgia Meloni non è benvenuta qui, né lei né La Russa", dice uno dei manifestanti. "Questa non è la festa di tutti gli italiani, è la festa degli antifascisti", aggiunge un altro. "Meloni come Mussolini", conferma un antifascista. "Appesa", si sente dire ancora.

A Milano durante il corteo è stata strappata una bandiera della Nato e sono stati esposti cartelli contro la premier Giorgia Meloni: "Ieri contro il fascismo di Mussolini...oggi contro il fascismo di Meloni". Un’altra contestazione è arrivata nei confronti del ministro Valditara, presente in città per partecipare ad alcuni momenti celebrativi, al termine della deposizione delle corone al Sacrario dei Caduti da parte di una decina di studenti che hanno ritenuto inopportuna la sua presenza. Tra i bersagli anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Ignazio torna a scuola, la Costituzione è antifascista", mentre in un altro piccolo manifesto lo si definisce "seconda 'caricatura' dello Stato".