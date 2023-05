Mario Giordano asfalta il sindaco: "Ma è il suo assessore! E lei non lo sa?"

03 maggio 2023 a

"Lei è il sindaco e quello è un suo assessore ai Lavori pubblici, una qualifica delicatissima. L'assessore vive in una villetta abusiva e lei non lo sa? Se non lo sa, mi stupisco di lei, se lo sa e non fa niente, mi stupisco di lei due volte": Mario Giordano lo ha detto al sindaco di Manfredonia nel corso della sua trasmissione a Fuori dal Coro su Rete 4. "Il fatto che l'assessore viva lì e che lì abbia la sua residenza... Non sono io a dare la residenza e non vado a controllare dove vive una persona", ha replicato allora il primo cittadino.

Ma il conduttore ha insistito: "Lei ha un assessore a cui affida un incarico delicato, quello di regolare i lavori pubblici. Quindi io devo avere fiducia in questa persona... Lei vive in una casa abusiva e si dimette nel momento in cui noi lo diciamo. Se lei l'avesse fatta dimettere prima o andar via da quella casa prima, come chiedeva il tribunale, si evitava questa figura di palta signor sindaco". "L'ex assessore ha una residenza dal 2013 lì, ma non è stata questa amministrazione a dargliela", ha spiegato l'ospite del talk. Giordano, però, non riuscendo a capacitarsene, ha chiosato: "Lei non sa dove abita il suo assessore... Lo abbiamo saputo noi e non lei".