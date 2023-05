Tende, Sallusti inchioda Giuseppe Conte: "A calci nel sedere"

12 maggio 2023 a

a

a

Dopo la trasmissione condotta da Myrta Merlino direttamente dalla tenda, L'aria che tira è diventato il punto di riferimento di tutti i "campeggiatori" d'Italia. Si parla degli studenti che protestano in tenda, appunto, contro il caro-affitti. E il tema ovviamente tiene banco a L'aria che tira anche oggi, venerdì 12 maggio, dove tra gli ospiti in collegamento c'è Alessandro Sallusti, il direttore di Libero.

Ed ecco che Sallusti replica ad Alessandra Moretti, la piddina che aveva appena sostenuto a piena voce le protesta dei ragazzi-campeggiatori. "No... tutto vero, come si fa a non sottoscrivere quel che ho sentito - premette il direttore -. Ma c'è un piccolo particolare: voi avete governato questo Paese per 12 degli ultimi 13 anni. Il suo partito ha governato per tutto questo tempo. Perché non avete fatto nulla?".

Come fosse un riflesso pavoloviano, ecco che Alessandra Moretti replica: "E la Lega?". Sallusti controreplica: "Ma certo, ma c'è lei qui: se ci fosse stato qui Matteo Salvini gli avrei detto che aveva governato per uno degli ultimi 13 anni e in quell'anno non lo hai fatto. Lei non lo ha fatto per 12 degli ultimi 13 anni".

Dunque, ecco che Sallusti sposta il mirino su Giuseppe Conte, il leader del M5s che si è presentato in piazza dai campeggianti sostenendone la protesta. Scelta che non piace affatto al direttore, che sottolinea: "Dopodiché vedere il presidente del Consiglio per 4 degli ultimi 5 anni dire ai ragazzi che hanno ragione... se fossi stato uno di quei ragazzi lo avrei cacciato a calci nel sedere. Non si può essere così demagocici e sfruttare una protesta più o meno spontanea di questi ragazzi. Tu eri presidente del Consiglio: dove sei stato in tutti questi anni?", conclude Sallusti inchiodando il grillino Giuseppe Conte.