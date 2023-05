Massimo Franco spiazza tutti: "La religione causa del conflitto" in Ucraina

13 maggio 2023 a

a

a

Si parla della visita a Roma di Volodymyr Zelensky a In Onda. Nella puntata di sabato 13 maggio su La7, a prendere per prima la parola è Nathalie Tocci. È lei, politologa, a soffermarsi sulla "controffensiva" annunciata dal presidente ucraino. "Della mediazione vaticana si è parlato solo in Italia, altrove no. Mi dispiace dare questa cattiva notizia". Poi la Tocci scende nel dettaglio, dicendo la sua sul faccia faccia con Papa Francesco: "Non sappiamo esattamente di cosa abbiano parlato, ma dal tweet di Zelensky sembra che abbiano parlato di temi umanitari e non di mediazione".

"Messaggio incerto": Cottarelli sotterra il Pd della Schlein

Allora cosa è venuto a fare Zelensky? chiede a quel punto Concita De Gregorio a Pietro Senaldi. E il condirettore di Libero subito replica: "Non è stato un viaggio di pace, è venuto a rivendicare la difesa ucraina. Sappiamo che è tenuto in piedi dagli Stati Uniti. Non a caso va in Italia e in Germania, vuole lanciare un messaggio alla Francia, ossia 'noi andiamo avanti'. È un viaggio bellicoso e tutti noi lo capiamo".

"Frasi leggendarie". La De Gregorio contro Lollobrigida: su La7 un plotone d'esecuzione

Dello stesso parere Massimo Franco, convinto che solo in caso di trattativa "il quadro può cambiare". Oltretutto per il giornalista "la mediazione del Papa è stata caricata di troppe aspettative. Al momento non si capisce bene che la religione non è una soluzione, ma una delle cause di questo conflitto".