Nicola Porro, la stretta di mano a Zelensky? "Lo ho chiamato. E..."

Cosa sono le fake news? Il paradiso degli imbroglioni, l’arma avvelenata dei vigliacchi. E a che servono? A lasciare un’ombra, anche quando saranno smentite, sulla persona presa a bersaglio. Il meccanismo è quello: io lancio una notizia calunniosa contro di te, comunque ti danneggio. E io non pago nulla, anzi , conquisto stima tra i tuoi nemici.

Ieri la vittima di una colossale fake è stato Nicola Porro, reo di essere stato scelto per rappresentare Mediaset nello speciale Porta Porta condotto da Bruno Vespa, che ha voluto i giornalisti televisivi più rappresentativi per rivolgere alcune domande al leader ucraino Zelensky in visita in Italia.

Sui social è partita la bufala: «Porro è l’unico che non ha stretto la mano a Zelensky». Falso. E chi ha diffuso la notizia sui social? Il medico Nino Cartabellotta, Presidente della fondazione Gimbe, colui che propose uscite di casa scaglionate in ordine alfabetico per contenere la pandemia. L’illustre medico ha lanciato l’accusa a Porro (“buon maleducato”) basandosi sul nulla. A smentire la fake news è arrivato un video postato dallo stesso leader ucraino dove si vede chiaramente la stretta di mano fra i due.

Ma ormai la gogna era partita. Ho chiamato Nicola Porro al telefono e mi ha detto: «Mi aspettavo che i trolls putiniani sul mio sito mi attaccassero perché ho stretto la mano a Zelensky, ma non potevo immaginare pseudo intellettuali, ritenuti scienziati del Covid, che si inventassero la mia mancanza di stretta di mano con Zelensky ». Sgombriamo il campo dalle ipocrisie, lo shitstorm - tempesta di merda- che sta investendo il conduttore di Quarta Repubblica nasce per due semplici motivi : -Il primo è che si dice che Porro stia arrivando in Rai, e ciò infastidisce molti. -Il secondo è che Porro è considerato vicino a Berlusconi, e allora bisogna dargli addosso accusandolo di filoputinismo. Le fake non sono mai solo odio: hanno sempre un mandante.