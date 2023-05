Porro attaccato da Cartabellotta, ma occhio alla foto: è un clamoroso scivolone

14 maggio 2023 a

Tra i fortunati ad intervistare Volodymyr Zelensky negli studi di Porta a Porta, Nicola Porro. Il conduttore di Rete 4, assieme ad altri giornalisti, ha avuto la possibilità di rivolgersi al presidente ucraino. Peccato però che anche su questo Porro sia stato attaccato. Tutto vero. "Noblesse oblige A Porta a Porta solo un ospite di Vespa non ha stretto la mano a Zelensky: Porro", ha cinguettato Nino Cartabellotta. Ma la smentita è arrivata in men che non si dica.

E attraverso un filmato "di qualche minuto che, per quel che vale smentire una virostar, sbugiarda la bufala del presidente di Gimbe", scrive il diretto interessato nel suo blog La Zuppa di Porro. "Il video qui sotto è quello postato dal leader ucraino. Si riassume la giornata di ieri a Roma, prima con l’incontro al Quirinale con Sergio Mattarella, poi a Palazzo Chigi con Giorgia Meloni, fino ad arrivare al colloquio con Papa Francesco in Vaticano". Infine l'ospitata da Vespa.

Ecco dunque che Cartabellotta è incappato in un clamoroso scivolone, "come a sostenere - scrive Porro - che per un qualche motivo mi sarei tenuto alla larga dal presidente ucraino. Una bufala, ovviamente, come già in molti avevano fatto notare online al virologo. E come oggi ha mostrato chiaramente pure lo staff di Zelensky".