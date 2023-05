Giorgia Meloni piegata a novanta. E... l'ultima porcata del "Fatto Quotidiano"

14 maggio 2023 a

Altro giro e in regalo un'altra porcheria. Il tutto sulla prima pagina del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, schieratissimo per una "pace" tra Ucraina e Russia che assomiglia molto a un grosso favore a Vladimir Putin. E così, ovviamente, in prima pagina del Fatto dominano i fatti della vigilia, la visita di Volodymyr Zelensky a Roma, gli incontri con Sergio Mattarella, Giorgia Meloni e Papa Francesco.

E la porcheria si "nasconde" nella vignetta firmata Mannelli, tutta dedicata al premier e ai suoi incontri col premier ucraino. Nell'immagine ecco una Meloni piegata su se stessa. Dunque la scritta: "Per l'Ucraina il nostro impegno sarà a 360 gradi", ossia una citazione dell'intervento della Meloni. Ma la premier piegata in avanti aggiunge anche un'altra considerazione: "Tanto per 'a vittoria abbastano 90 gradi".

Insomma, una Giorgia Meloni letteralmente piegata a novanta davanti a Zelensky, o meglio agli Stati Uniti, che per Travaglio sono i grandi e unici burattinai dell'intera vicenda. Come se non bastasse, alla Meloni viene attribuito un italiano zoppicante, o meglio un romanaccio un po' coatto. Circostanza, quest'ultima, che per certo non la offende. Ma la vignetta resta quel che è: una discreta porcheria.

