Fabio Fazio, Alemanno: "Al di sopra di ogni limite". Concita De Gregorio sbotta

Il caso è politico: l'addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto alla Rai tiene banco in tutte le trasmissioni. Già, uno strappo storico, maturato nel contesto di rinnovamento di Viale Mazzini che sta portando avanti il governo di centrodestra. Il conduttore di Che tempo che fa lascia poco prima dei 40 anni in Rai, trasloca a Discovery e porta con sé anche Luciana Littizzetto, la sua fidatissima spalla.

Della vicenda se ne parla a In Onda, il programma della domenica sera su La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo. Ospite in studio ecco Gianni Alemanno, al quale chiedono cosa pensi dell'accaduto. "Se non sbaglio uno degli elementi che ha generato questa scelta è anche il tetto agli stipendi. Ricordiamoci insomma che l'emolumento di Fazio era veramente al di sopra di ogni limite. E poi vent'anni sono tanti", rimarca il sindaco di Roma.

A quel punto interviene Concita De Gregorio, che rilancia: "Non credo che lo stipendio di Fazio sia molto più alto di quello di Bruno Vespa". E Alemanno: "Di fatti, credo che sarebbe il caso anche su Bruno Vespa di fare un avvicendamento. Voglio dire, dopo tutti questi anni, vedere qualche volto nuovo in Rai non dispiace, insomma. Io credo che il tetto sia un bel segnale", conclude Alemanno. "Io non credo che sia per i soldi...", chiosa la De Gregorio, che insomma non dà troppo peso alle cifre, per certo non irrilevanti, che andrà ad incassare Fazio a Discovery.

