Fabio Fazio smascherato da Renzi: "Perché va via, non c'è altro da raccontare..."

16 maggio 2023 a

a

a

Fabio Fazio “vittima” del governo di Giorgia Meloni? Non secondo Matteo Renzi. “Va via non per censura, ma perché va a prendere altro bel contratto”, ha dichiarato il leader di Italia Viva a proposito dell’addio del conduttore alla Rai. “Non c’è altro, tutto qui. Raccontare che è andato via perché è stata messa una censura… no, non è così. Non raccontiamo che non c’è democrazia, che siamo in regime”, ha aggiunto Renzi.

Quanti milioni di euro guadagnerà il "martire" Fabio Fazio: ma quale "cacciato"...

Concetto che ha poi ribadito anche in televisione, durante un’ospitata a L’aria che tira, su La7. “Fazio se ne è andato non perché è stato cacciato - ha sottolineato - ma perché non gli è stato rinnovato il contratto alle stesse condizioni di Discovery. Non si può sempre far passare da vittima chi se ne va, Fazio va a guadagnare di più, è il mercato, non è un martire della libertà democratica. Dopodiché la Rai ha sbagliato, io lo avrei tenuto Fazio, ma da qua a considerarlo una vittima…”.

"Potenza di fuoco, ora parlo io": Fazio scatenato, cosa gli scappa di bocca

Lo stesso Fazio non si considera una vittima né un martire, anche se nella sua rubrica sul settimanale Oggi ha comunque attaccato la politica. Parlando invece della premier, Renzi ha dichiarato che avrebbe fatto soltanto una cosa diversamente: “Fossi stato la Meloni, non avrei anticipato il cambio di Fuortes. Sarebbe stato un segnale di stile, avrei rispettato la scadenza naturale. Una volta però che lo ha fatto, lo ha fatto in modo legittimo. Non ha senso gridare ora al regime, Fuortes ha deciso di dimettersi”.