Vittorio Sgarbi rivendica il trionfo: "Io il secondo partito dopo FdI"

Nel giorno successivo alle amministrative e in vista dei ballottaggi, è tempo per i primi bilanci. E così in studio a L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7, ecco Vittorio Sgarbi che si spende nell'analisi del voto. "Che è successo alle amministrative?", chiede la Merlino, che si concentra in particolare su Brescia, dove ha vinto il centrosinistra

"Brescia? Nella città c'è la Bazoli, che fa un'attività bellissima. Il sindaco precedente era un moderato: Laura Castelletti (la neo eletta, ndr) è il sindaco che dà maggiori garanzie", taglia corto Sgarbi, il quale cambia poi subito focus. "Ma tolta Brescia, dove si è conservato il governo di centrosinistra... Latina ha avuto un trionfo. Io sono il secondo partito dopo FdI: la mia lista ha fatto il 15 per cento. E da due legislature era legata a un sindaco di centrosinistra", ricorda Sgarbi, mettendo insomma la sua firma sulla vittoria a Latina, eclatante per le misure.

"In generale la destra ha tenuto. E Latina è un luogo importante, dove ci sono da fare molte cose: è una città fondata durante il fascismo e tra nove anni ne compie cento. È una città bellissma", rimarca ancora Sgarbi.

Infine, il critico d'arte si concede una riflessione più ampia: "Se ogni parlamentare facesse il sindaco, avresti mille stipendi risparmiati. Io non vengo pagato come sindaco o come assessore. Sarebbe interessante imporre a tutti i parlamentari di fare i sindaci", conclude Vittorio Sgarbi.

L'aria che tira, Vittorio Sgarbi "rivendica" Latina: qui il video