Myrta Merlino incorona Meloni: "Riconquista lo spazio di Draghi"

"Weekend quasi perfetto per Giorgia Meloni". Rientrata nello studio de L'Aria Che Tira lunedì 15 maggio, Myrta Merlino definisce così il fine settimana del premier. Il presidente del Consiglio non ha solo partecipato agli Stati generali della Natalità con Papa Francesco, ma ha anche incontrato Volodymyr Zelensky. Quanto basta a far credere alla conduttrice che "Meloni riconquista lo spazio che fu di Mario Draghi, nel vagone di testa dell'Europa, assieme alla Francia e alla Germania. E infine il bagno di folla con gli Alpini nel giorno della Festa della mamma, con la Meloni che conia un nuovo slogan: 'la Patria è la mamma di tutti gli italiani'".

Eppure per la conduttrice "non tutto è perfetto": "A guastare l'idillio ci hanno pensato gli alleati. E in particolare Matteo Salvini". Il motivo? "Il vicepremier ha festeggiato su Twitter, con poco stile, l'addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a Rai 3". Il numero uno della Lega ha commentato con un "belli ciao", come a dire - spiega la Merlino - "che la tv pubblica si liberava finalmente da quelli come loro".

Per la giornalista si tratta di "polemiche che sentiamo da trent'anni e di cui la Meloni avrebbe fatto a meno". A maggior ragione, è il suo ragionamento, in un weekend che l'ha vista protagonista apprezzata su ogni fronte. Specialmente su quello estero, dove il premier ha ribadito ancora una volta la sua vicinanza all'Ucraina.