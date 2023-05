Myrta Merlino zittisce Alessandra Moretti: "Non ve ne è mai fregato niente!"

12 maggio 2023 a

Alessandra Moretti è intervenuta a L’aria che tira, su La7, per affrontare il tema di attualità più caldo, quello legato al caro affitti e alle proteste degli studenti universitari nelle principali città italiane. “Vanno realizzate infrastrutture studentesche di qualità, l’Europa finalmente con i fondi di Next Generation mette a disposizione le risorse”.

“La casa - ha proseguito la Moretti - rappresenta un mezzo affinché lo studente possa continuare a studiare. C'è un problema oggi, che non c'era in passato, posto che le proteste ci sono sempre state perché scuola e università versano in condizioni difficili da diversi anni. Il problema è che oggi l'inflazione è salita più dell’8%, quindi sono aumentati i costi generali della vita. Occorre uno sforzo ulteriore, mi sembra che le proteste siano andate a buon fine”. A questo punto Myrta Merlino l’ha interrotta per porre un quesito incalzante.

“È una vita - ha sottolineato la conduttrice - che a nessuno frega niente degli studenti. La sinistra non se n’è mai occupata, eppure questo tema si strascina da molto tempo: perché nessuno lo ha mai affrontato seriamente?”. La Moretti ha eluso la domanda: “Oggi abbiamo l’occasione dei fondi Next Generation che vanno utilizzati proprio per garantire il diritto allo studio. La casa, lo studentato rappresenta un mezzo affinché le famiglie che non possono permetterselo utilizzino scuola e università come ascensore sociale”.