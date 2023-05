Saviano contro Roccella: "Venuta al Salone del Libro a provocare"

20 maggio 2023 a

"In realtà questi ministri e politici sono venuti qui a provocare, non ribaltiamo la verità": Roberto Saviano ha commentato così le proteste contro Eugenia Roccella al Salone del libro di Torino. La ministra è stata contestata da alcuni attivisti del movimento ambientalista Extiction Rebellion e del collettivo femminista Non una di meno. Questi ultimi hanno impedito il suo intervento e per questo la Roccella, che a un certo punto ha anche provato a dialogare ma senza successo, alla fine ha deciso di andare via.

"Le parole di La Russa e Sangiuliano e le parole della ministra Roccella sono vere e proprie provocazioni e quindi la contestazione entra in questa dialettica", ha poi aggiunto lo scrittore nel suo intervento a margine della presentazione del podcast "Chi chiamerò a difendermi. Giovanni Falcone, la vita".

Video su questo argomento Urla e cartelli: l'assalto degli attivisti al Salone del Libro

"Anche quello dell'utero in affitto è un tema che non va demonizzato ma regolamentato - ha proseguito Saviano -. Regolamentazione significa far rientrare nel diritto una pratica che, condivido, se non regolamentata, diventa esposta a una manipolazione criminale, esposta a contraddizioni importanti. Quindi la mia risposta è di smettere di provocare, che significa arrivare con una loro propaganda a far passare per pensiero, per opinione, quelle che sono vere e proprie aberrazioni".