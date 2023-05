Hoara Borselli inchioda Formigli: "Fate vedere cosa è successo prima"

26 maggio 2023 a

"La violenza colpisce a prescindere". Risponde così Hoara Borselli incalzata da Corrado Formigli. Il conduttore di PiazzaPulita, nella puntata di giovedì 25 maggio su La7, manda in onda le immagini delle condizioni di vita dei migranti all’interno dei Centri di Permanenza e di Rimpatrio. E poi chiede: "Le ritiene degne?".

Ma la replica dell'opinionista non si fa attendere: "Penso che non devi avere né sensibilità né umanità per non rimanere colpiti da queste immagini. Però, quando io mi chiedo: quando in queste immagini vedo la reazione, ma non vedo l'azione di quello che è capitato prima". Insomma, la Borselli ricorda che "molto spesso, quando vengono diffuse queste immagini, va mostrato cosa è successo prima e cosa è successo dopo. C'è sempre un'azione-reazione". E a riguardo il conduttore non interviene.

Poco dopo Formigli si rende protagonista di un acceso scontro con Italo Bocchino. Al centro ancora i Cpr. "Non voglio la cagnara sulle inchieste", contesta il conduttore mentre il giornalista tiene a precisare che "voi la cagnara la potete fare, noi no. Quando sono gli altri a offendere vi va bene perché fa parte della narrazione. Non si conduce così, io non ci sto e me ne vado".