PiazzaPulita, Bocchino inchioda Boldrini: "Ma non ci sei riuscita", lei balbetta

«La cultura italiana non esiste». Una boiata pazzesca, quella di Corrado Formigli, che sconvolge Italo Bocchino. A Piazzapulita su La7 va in onda lo scontro al calor bianco sulle ultime dichiarazioni del ministro Lollobrigida, riguardo alla tutela della “etnia italiana”. Il riferimento del meloniano non è alla razza, ma alla cultura del nostro Paese. Ma Formigli e Laura Boldrini alzano il ditino. E quando il conduttore arriva a negare l’esistenza del nostro patrimonio di storia, arte e pensiero, Bocchino sbrocca: «È una bestemmia dire una cosa del genere. Ma come fai a dire una roba del genere?».

Formigli prova a correggersi: «Il tema della purezza della cultura italiana non esiste. La cultura italiana non esiste, è in divenire è in eterno cambiamento». E poi arriva dritto al cuore della questione: «Gli italiani imparano anche dai tanti stranieri che arrivano qui». Gli dà man forte l'ex Presidenta: «Siamo il frutto di una contaminazione millenaria, parla sempre a sproposito». Errore fatale, perché il direttore editoriale del Secolo d’Italia ha gioco facilissimo nel mostrare quanto sia strumentale l’attacco a Lollobrigida e quanto ingenua la struttura ideologica di certo progressismo: «Ti capita di incontrare donne musulmane col figlio che fa il guardiano e non possono nemmeno parlare col cassiere? Le vuoi quelle?».

E a Formigli non resta che mandare la pubblicità. Ma Bocchino ne ha anche per la sola Boldrini, che contesta al governo l’impostazione sulle riforme: «Non il presidenzialismo, non il governo. Noi dobbiamo rafforzare il Parlamento come organo centrale della democrazia». «Peccato che non ti sia riuscito quando eri presidente della Camera...». Al fulminante commento dell’ex finiano, la Boldrini replica balbettando: «Ah, questa... questa... questa saggezza esprimi?». Sipario.