Giuseppe Cruciani zittisce la Malpezzi: "Ma chi lo nega?"

Giuseppe Cruciani contro Simona Malpezzi. Accade a Dritto e Rovescio nella puntata in onda giovedì 25 maggio su Rete 4. Al centro l'alluvione in Emilia-Romagna e il cambiamento climatico. A riguardo prende subito la parola il conduttore radiofonico: "Non è questione di negazionismo, chi nega che il clima non cambia?".

"Mi fa piacere", replica interrompendo la senatrice del Pd. "Il clima cambia ed è sempre cambiato - prosegue Cruciani -. Il problema è un altro, ossia che voi avete sempre cavalcato questa cosa del cambiamento climatico come una sorta di nuova religione. Chiunque provi a dire una cosa opposta, viene tacciato di negazionismo. Come al solito, come tante altre cose".

Cruciani ricorda che "forse in questa vicenda qui bisogna andare a vedere le cose concrete, come poi dimostrano nella realtà le parole di chi è vicino a queste cose... gli argini, l'ambientalismo estremo, la mancanza di cura nel territorio, non il cambiamento climatico che non c'entra nulla". Ma la Malpezzi non la pensa così e contesta il fatto che la polemica sul commissario per la ricostruzione "non l'ha sollevata il Pd o la sinistra, ma Zaia, Occhiuto e Toti", i governatori di centrodestra. "Loro - conclude la dem - hanno detto che la ricostruzione spetta ai presidenti di Regione perché conoscono già la macchina".