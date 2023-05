Giuseppe Cruciani mangia carne d'orso, si scatena il caos: finisce male

30 maggio 2023 a

Voleva scatenare un casino e ci è riuscito alla grande. Giuseppe Cruciani, conduttore della Zanzara, su Radio24, e ormai mattatore televisivo, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia in cui mangia un piatto di carne d’orso, in un ristorante del Friuli Venezia Giulia che ha tenuto riservato così come ha oscurato il volto degli altri commensali. Nel piatto c’è uno spezzatino, ma non è di manzo, appunto. Non è vitello. È orso. Cruciani dice che «l’animale arriva dalla Slovenia», e lo ripete, perché in Italia non si possono cacciare e macellare gli orsi ma pochi chilometri più a Est è permesso.

Commenta che la carne è dolce, tenera e buona. Una parte del suo pubblico social lo esalta, scrive che non vede perché tanti altri animali si possano mangiare e l’orso no. Un’altra parte del pubblico lo massacra, piovono messaggi di insulti, qualche moderato c’è, ma in tanti si spingono oltre. Giù bordate. Ovviamente Cruciani aveva presto tutto. L’amico e co-conduttore David Parenzo lo provoca: «La procura di Udine dovrebbe aprire un’inchiesta». È un caravanserraglio.

Cruciani, dopo che l’orsa JJ4 in Trentino ha ucciso un ragazzo, aveva detto durante la Zanzara: «Andrò a mangiare un orso». Promessa mantenuta, per alcuni una minaccia. «Carne di orso, buonissima», il video su Instagram si apre così. Il fotogramma successivo mostra il giornalista a tavola con altre persone: al centro, dicevamo, lo spezzatino. A corredo del video questo messaggio: «Amo gli animali da vivi, e anche nel piatto. Per questo ho sperimentato la carne di orso. Morbida, tenera, gustosa: voto 10. Ma non vi agitate: prodotto acquistato in Slovenia, Paese civile, certificato e poi consumato in Friuli. Tutto regolare. Viva la libertà». Si è scatenato il finimondo.