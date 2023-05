Terni, il nuovo sindaco è Bandecchi: il trionfo dopo il video virale

29 maggio 2023 a

Stefano Bandecchi è il nuovo sindaco di Terni. Il coordinatore nazionale di Alternativa Popolare nonché presidente della Ternana Calcio è stato eletto al ballottaggio con quasi il 55% delle preferenze. Battuto Orlando Masselli, candidato del centrodestra e assessore uscente in quota Fratelli d’Italia, che si è fermato al 45%.

Bandecchi è noto alle cronache nazionali non solo per il suo ruolo da presidente e per essere il proprietario di Unicusano, ma anche per un episodio di “colore” che è avvenuto lo scorso febbraio. Lo scorso 25 febbraio Bandecchi è stato duramente contestato da alcuni tifosi dopo la sconfitta casalinga della Ternana contro il Cittadella. Uscendo dal campo, il presidente si è avvicinato ad alcuni presenti nella curva Est-Viciani: sono volate parole grosse e si è sfiorato lo scontro.

Bandecchi aveva poi commentato quanto accaduto in conferenza stampa, con un video diventato virale: "È vero, loro hanno sputato a me e io ho sputato a loro. Perché, secondo voi io sto qui a farmi sputare? Io sono un uomo come gli altri, mica sono Gesù Cristo, e se mi sputano in tre, non solo gli risputo ma se non c'è il fossato gli do anche due pizze in faccia. Quelle persone che oggi mi hanno mandato a fanc***, con me hanno finito. Io ho sputato addosso a due, tre persone che hanno sputato a me dopo avermi tirato l'ennesimo bicchiere. I ternani cambiassero atteggiamento, anzi non i ternani, quei quattro imbecilli che mi stanno a rompere”.