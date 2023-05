Comunali, Pd disintegrato? Occhio alla prima pagina di Repubblica: che disastro...

29 maggio 2023 a

Cappotto. Il centrodestra trionfa anche ai ballottaggi delle Comunali 2023 mentre la sinistra ne esce con le ossa rotte. Anzi, rottissime. Il Pd cola a picco e perde una serie di roccaforti, senza riuscire a riconquistare i presidi in Toscana: l'effetto-Schlein, semplicemente non esiste. Anzi, semmai funziona al contrario: Elly Schlein sta riuscendo a portare sempre più giù il Partito democratico di cui è segretaria.

Il centrodestra vince ovunque o quasi, tranne che a Vicenza, dove sì si impone il Pd con Giacomo Possimai, peccato che il neo-sindaco si sia affrancato dalla Schlein durante la campagna elettorale, spiegando di non aver bisogno il suo supporto.

Per il resto, è cappotto: al centrodestra va Ancona dopo trent'anni, dunque anche Brindisi, Massa, Siena e Pisa. Grande vantaggio per la coalizione di maggioranza anche al primo turno in Sicilia. Poi le vittorie simboliche ma importanti a Sestri Levante, in Liguria, e Pietrasanta, in Toscana, due piccoli ma celebri comuni considerati roccaforti rosse. Almeno un tempo.

E dopo questa batosta, sui social ha ripreso a circolare alla velocità della luce una prima pagina di Repubblica, quella dello scorso 16 maggio. Era il giorno successivo al primo turno delle amministrative, in cui il centrodestra aveva trionfato in modo netto per tutti, tranne che per il quotidiano di Maurizio Molinari, che titolava: "L'onda di destra si è fermata". Racconto irreale e profondamente diverso anche da quello offerto da Massimo Giannini sulla Stampa, dove si riconosceva la sconfitta della sinistra. Ecco, oggi, dopo i ballottaggi, questa prima pagina di Repubblica appare ancor più surreale. E chissà se Molinari la rifarebbe paro paro...