L'Aria che tira, Molinari contro la sinistra: "E hanno pure perso!"

"Questi referendum lasciano un campo largo molto indebolito": Maurizio Molinari di Repubblica lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7 parlando dell'esito fallimentare della consultazione elettorale promossa dalla sinistra su lavoro e cittadinanza. Non solo non è stato raggiunto il quorum, con una percentuale che si è fermata intorno al 30%, ma le opposizioni non hanno ammesso nessun errore da parte loro, vantandosi di aver superato il numero di elettori che hanno portato all'elezione della premier Giorgia Meloni. Cosa non vera.

Tornando al campo largo, Molinari ha sottolineato: "Già al momento del voto erano andati in maniera frastagliata, sul Jobs act Landini era a favore e Renzi contro, sulla cittadinanza Conte non ha sostenuto il quesito referendario a differenza delle altre componenti". L'altro errore della sinistra, secondo il giornalista, è stato quello di trasformare il voto dei referendum "in un voto contro Meloni e hanno pure perso. Quindi non solo un centrosinistra frastagliato dalle liti e dai disaccordi, ma che perde".