Michele Santoro piange miseria: "900 euro di pensione!". Ma Floris lo smaschera

Fermi tutti, perché sul metaforico palco sale Michele Santoro, protagonista di uno show, di una intemerata di quelle piuttosto clamorose. Il tutto è avvenuto a DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris su La7, la puntata è quella di ieri sera, martedì 30 maggio.

Nel mirino del teletribuno, ci finisce ovviamente Giorgia Meloni. Lo spettacolo incontenibile di Santoro inizia con queste parole: "Vorrei ricordare alla Meloni che non siamo noi a comprare Lufthansa, ma che è Lufthansa a comprare Alitalia. Lei diceva che si sarebbe stesa sulle piste per non farla comprare, e invece se la stanno comprando i tedeschi. Quindi, di che cosa ci inebriamo? Dello 0,5% nel trimestre, che noi abbiamo avuto rispetto ai tedeschi!", urla in favor di telecamera, riferendosi ai dati positivi relativi al Pil italiano.

"Però i mutui sono aumentati, i recuperi sulle bollette non li abbiamo fatti. E se vado a vedere le tasse... io prendo una pensione, siccome ho lavorato per tutta la vita, 43 anni, ho cominciato molto giovane... prendo persino una pensione dall'Inps, con tutti i contributi che ho versato, lavoratori dello spettacolo e quant'altro. Lo sai qual è il mio lordo di pensione? Sono 1.900 euro. Sai quanto prendo io? 900 euro", piange miseria Michele Santoro. Parole che fanno trasecolare anche Giovanni Floris, il quale gli fa notare: "Ma avrai Inpgi, altri enti..." (Inpgi è l'ente previdenziale dei giornalisti".

Smascherata la farsa, Santoro non la prende benissimo: "Sì, ok, poi prendo l'Inpgi, però ti sto a spiegare un'altra cosa... è che con una pensione di 1.900 euro, lo Stato in varie forme dal pensionato si becca la maggioranza della sua pensione. Vogliamo alleggerire il peso fiscale? Ma a chi? A quelli che già non le pagano le tasse?", conclude Santoro con il solito populismo un tanto al chilo, il populismo di chi certo miseria non può piangerla epperò va in televisione a dire che prende 900 euro al mese dall'Inps. Mavalà...

DiMartedì, Santoro piange miseria: qui il video