Mezz'ora in più, chi prende il posto di Lucia Annunziata: tam tam impazzito

Dopo la notizia delle dimissioni di Lucia Annunziata, è già partito il toto-nomi su chi la sostituirà alla conduzione di Mezz'ora in più, la trasmissione in onda la domenica su Rai 3. La giornalista, in una lettera pubblicata dall’Ansa, ha fatto sapere di non ritenere ci siano più i presupposti per continuare la sua collaborazione con l’Azienda Pubblica. E dopo il suo annuncio, in tanti si sono chiesti chi potrebbe prendere il suo posto.

Stando alle indiscrezioni circolate online, pare che in pole per prendere il posto dell'Annunziata ci siano Luisella Costamagna e Serena Bortone. Ma non solo: in lizza ci sarebbero anche altri due nomi, quelli di Monica Maggioni, che dal TG1 è passata alla Direzione Editoriale per l’offerta informativa, e Antonio Di Bella. Quest'ultimo, contattato da Domani.it, ha negato di essere stato contattato dalla nuova dirigenza Rai: “Dovrebbe rientrare con un contratto di scrittura. Per ora l’interessato smentisce di esser stato contattato”. Infine, secondo il giornalista Antonellis, pare che il Partito Democratico stia spingendo molto per vedere Michele Santoro alla conduzione di Mezz'ora in più al posto dell'Annunziata. Dunque, a meno di 24 ore dalla notizia delle dimissioni della giornalista, già si parla di possibili sostituti. Chi la spunterà?