Elly Schlein, profezia tombale della Chirico: "La più breve della storia"

"I problemi della segreteria del Pd erano facilmente prevedibili": Annalisa Chirico ha espresso un giudizio molto duro sulla leader dem Elly Schlein in collegamento con Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7. Durante la puntata del talk andata in onda oggi si è parlato soprattutto dell'esito delle ultime amministrative, disastroso soprattutto per il centrosinistra. "Io pensavo che in una prima fase non fosse in grado di intercettare la maggioranza degli italiani - ha continuato la giornalista -. Adesso devo ricredermi, non riesce a intercettare proprio nessuno, non riesce a comunicare, a esprimere una posizione chiara e precisa".

L'intervento di Annalisa Chirico a L'Aria che tira

"Il problema non è più quello che lei trasformi il Pd nel sindacato delle minoranze, ma quello di un Pd addirittura muto, incapace di comunicare, di prendere posizione in maniera chiara e netta. Il segretario dice mezze parole perché evidentemente ha una difficoltà anche di solitudine interna al suo partito", ha proseguito la Chirico. Che non esclude un cambio ai vertici in futuro: "La partita è aperta, non so se quella di Schlein sarà la segreteria più breve della storia del Pd, ma io credo che le prossime Europee saranno un tornante. C'è una componente importante all'interno del partito che chiaramente è a disagio".