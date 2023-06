Schlein, Annalisa Cuzzocrea la bacchetta: "L'ha scelto lei"

02 giugno 2023 a

La batosta-Amministrative "non è da imputare a lei, però Elly Schlein un errore lo ha fatto". La frecciata alla leader del Partito democratico arriva da Annalisa Cuzzocrea. "Schlein ha un po’ scelto la solitudine", esordisce a PiazzaPulita nella puntata di giovedì 1 giugno su La7.

"Premettendo che dopo appena due mesi, quanto accaduto non è da imputare a lei visto che non ha scelto lei i candidati e il problema delle alleanze è reale, il suo errore è quello di non portarsi dietro tutto il corpo del partito. È molto concentrata sulla sua segreteria, ma poco sul resto. Deve portarsi dietro Nardella, Bonaccini".

Insomma, per la giornalista "il Pd non è fatto per la leadership solitaria, è un partito plurale, in cui ti devi sporcare le mani con le anime che lo compongono. In questo ho trovato un difetto". Altre accuse arrivate alla neo segretaria è quello della "vaghezza". In merito la Cuzzocrea spezza una lancia a favore della Schlein: "La vaghezza dopo due mesi è da imputare e non... Il Pd comunque è molto diviso su alcuni temi. Al sud è riuscito a perdere nonostante la Meloni abbia smantellato il reddito di cittadinanza".