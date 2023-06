Papa Francesco, "vendetta" contro Padre Georg: dove lo "spedisce"

04 giugno 2023 a

Aut aut di Papa Francesco a Padre Georg. Il Pontefice ha dato quattro settimane al segretario personale di Papa Benedetto per lasciare il Vaticano e tornare in Germania. Padre Georg era finito al centro della bufera per aver pubblicato, immediatamente dopo la morte di Ratzinger, un libro polemico nei confronti di Bergoglio. "Dalla morte di Benedetto XVI i cattolici di tutto il mondo si chiedono: che ne sarà del suo confidente, l'arcivescovo tedesco Georg Ganswein? Ora papa Francesco ha deciso: Ganswein deve lasciare Roma entro quattro settimane, senza incarico", è la soffiata di Die Welt.

Il quotidiano tedesco la definisce una vera e propria "umiliazione" che mette la parola fine agli "anni successivi alle sue spettacolari dimissioni da Papa, in cui Benedetto XVI ha chiesto al successore Francesco di trattar bene" Gaenswein. "Ora, cinque mesi dopo la morte di Benedetto, il tempo della gentilezza è finito, a Roma". E così Gaenswein dovrà lasciare il centro del cattolicesimo per rientrare a Friburgo, diocesi in cui è incardinato, e per di più senza responsabilità.

Ma non solo, perché c'è un altro smacco per Padre Georg. L'arcivescovo andrebbe a fare il professore nella facoltà di diritto canonico. Una facoltà ultraprogressista per un turbo-conservatore. La decisione è stata presa a maggio durante un'udienza privata. Si dice che Gänswein abbia suggerito una serie di possibili incarichi da poter assumere. Ma alla fine per Padre Georg è arrivata Friburgo.