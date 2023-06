Annunziata-Senaldi, sfottò a Michele Murgia. "Attento ad alzare la mano!"

04 giugno 2023 a

a

a

Con Michela Murgia bisogna stare attenti a ogni mossa. Lo dimostra la lettura erronea del passaggio del Goi del Comsubin alla parata del 2 giugno ai Fori Imperiali. Passaggio che, a detta della scrittrice, presentava il saluto romano e un motto fascista. Ecco allora che nella puntata di domenica 4 giugno di Mezz'ora in più su Rai 3 Lucia Annunziata e i suoi ospiti danno cita a un ironico siparietto.

Tutto inizia quando si collega Pietro Senaldi mentre la conduttrice sta dialogando con la giornalista di Domani Daniela Preziosi. Il condirettore di Libero viene salutato dalla Annunziata: "Come stai, Senaldi?" e lui risponde salutando con un rapido gesto della mano. "Hai fatto un saluto? Eh...", commenta Preziosi con la conduttrice che commenta con sarcasmo: "Oh, stai attento ad alzare la mano".

"Ho salutato con la mano sinistra", si "giustifica" scherzando Senaldi. "È un attenti a sinistra", è la battuta del giornalista che ricorda la vera natura del gesto militare che Murgia ha preso per un saluto fascista. "Stiamo scherzando, eh, che non si offenda nessuno", commenta infine Preziosi a differenza della scrittrice che invece ha tirato in ballo anche Ignazio La Russa. "Saluto romano alla parata del 2 giugno - è stato il post della Murgia -. La Russa sorride tanto e fa il segno della vittoria". Peccato però che le fonti militari abbiano smentito.