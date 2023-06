D'Alema indagato? Striscia la Notizia si scatena: "Eppure mesi fa..."

06 giugno 2023 a

Le indagini su Massimo D'Alema stupiscono tutti. Peccato però che lo scoop fu diffuso già mesi fa da Striscia la Notizia. Indagato per corruzione internazionale aggravata per una presunta intermediazione nella vendita al governo colombiano di forniture militari, l'ex premier è al centro della polemica. E pensare che - tuona il tg satirico di Canale 5 - "mesi fa nessuno o quasi se ne è voluto occupare, tranne Striscia la notizia". Le prove ci sono ecco. Striscia ha dedicato ben 28 servizi, in onda dal 3 marzo al 15 dicembre 2022, al caso.

Vendita di navi e aerei militari alla Colombia, indagati D'Alema e Profumo

La trasmissione di Antonio Ricci parla di un affare da 4 miliardi con una commissione di 80 milioni di euro per i mediatori e ricorda quanto già portato alla luce. Come la riunione di Bogotà in corso il 23 marzo 2022. Per l'occasione Striscia mostrò in esclusiva la foto divenuta poi celebre della riunione a cui parteciparono i broker Emanuele Caruso e Francesco Amato, l’ex sindaco di Carmiano ed ex collaboratore di D’Alema Giancarlo Mazzotta e i colombiani.

Non solo, perché loro spuntavano alcuni membri del ministero della Difesa ed Edgar Ignacio Fierro Florez – nome di battaglia "Don Antonio" –, un ex comandante di un gruppo paramilitare di estrema destra coinvolto anche nel narcotraffico, già condannato a 40 anni di carcere per vari reati, compresi alcuni omicidi.