Papa Francesco, "un attimo prima del ricovero": la testimonianza che svela tutto

"Hai notizie?": Myrta Merlino lo ha chiesto questa mattina a Marco Tarquinio a L'Aria che tira in merito all'operazione a cui è stato sottoposto Papa Francesco. "Ha fatto un accertamento, ha lavorato fino a un attimo prima di essere ricoverato, ha fatto l'udienza generale del mercoledì, e viene operato con la tempestività necessaria", ha spiegato il giornalista. "Gli facciamo un grande in bocca al lupo", ha commentato allora la conduttrice. "Lo accompagnano in tanti", ha poi aggiunto Tarquinio. E infine a prendere la parola è stato Alessandro Cecchi Paone, anche lui ospite del talk: "Siamo tutti con lui".

Marco Tarquinio a L'Aria che tira

"Tre ore sotto i ferri": intervento terminato, ecco come sta Papa Francesco

L'intervento all'intestino sarebbe finito da poco. È durato tre ore e si è "svolto senza complicazioni" al policlinico Gemelli di Roma. Al termine dell'operazione all'addome in anestesia generale il Pontefice è stato riportato nel suo appartamento al decimo piano. E alle 17.45 la tapparella di una delle cinque finestre della residenza ospedaliera riservata a Bergoglio si è sollevata. Il Papa era arrivato in ospedale nella tarda mattinata. Ora è previsto un ricovero di diversi giorni, che il Papa trascorrerà nell'appartamento al decimo piano dell'ospedale. Nel frattempo, la Prefettura della Casa pontificia ha fatto sapere che "le udienze speciali e generali del Santo Padre" sono state annullate fino al 18 giugno per motivi sanitari.