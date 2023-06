Evgenia Kara-Murza: "Mio marito morirà per ordine di Putin"

ANDRÉ GATTOLIN * 09 giugno 2023 a

In occasione della riunione del Comitato per i diritti umani del Consiglio d’Europa tenutasi a Larnaca (Cipro) il 22 maggio di quest’anno ho avuto la fortuna di intervistare Evgenia Kara-Murza, moglie del giornalista e politico Vladimir Kara-Murza condannato il 17 aprile scorso a venticinque anni di carcere. Il tema centrale della nostra intervista era la persecuzione sistematica dei manifestanti che si esprimono contro la guerra della Federazione Russa.

Evgenia, avete avuto notizie recenti da Vladimir sulla sua detenzione e sul suo stato di salute?

«Sì, ma purtroppo non c’è nulla da festeggiare. Vladimir è ancora in un centro di detenzione preventiva di massima sicurezza a Mosca, un luogo riservato agli assassini, agli stupratori e ai peggiori criminali. Non è ancora stato trasferito in una colonia penale perché è stata avviata una procedura di appello dopo il verdetto emesso il 17 aprile. Per il momento deve rimanere a Mosca perché, essendo stato accusato di alto tradimento, le autorità giudiziarie russe vogliono mantenere l'intero procedimento a porte chiuse e segreto. Soffre di polineuropatia e patologia neuromuscolare. È il risultato degli avvelenamenti subiti nel 2015 e nel 2017. I primi sintomi sono comparsi nel 2015, poco dopo il primo avvelenamento. All’inizio sembrava che avesse colpito gravemente il piede sinistro e la mano sinistra. Vladimir ha dovuto sottoporsi a una lunga riabilitazione e sembrava essersi ripreso prima dell'arresto. Ma dopo un anno di carcere, i sintomi della polineuropatia sono tornati e sono addirittura peggiorati. Oggi non sente più né il piede né la mano sinistra. Ha anche perso più di 20 chili dall'arresto. È stato ufficialmente diagnosticato dal capo neurologo dei centri di detenzione di Mosca e da un ospedale civile: sono davvero preoccupata. Secondo le leggi in vigore in Russia, Vladimir non dovrebbe essere trattenuto in un centro di detenzione o inviato in un campo di prigionia a causa di questa condizione. Dovrebbe essere ricoverato in ospedale o agli arresti domiciliari. Ciononostante, il giudice è stato chiaro: diagnosi o non diagnosi, Vladimir sconterà la sua pena in stretta detenzione. Temo davvero per la vita di Vladimir. Da quando è stato arrestato, non gli è stato permesso di parlare al telefono con i nostri tre figli, nonostante le sue ripetute richieste. Dovrebbe avere questo diritto, ma le autorità carcerarie usano sempre argomentazioni false per rifiutare. In due occasioni le sue richieste sono state respinte. La prima, a Natale, quando l'amministrazione ha detto che avrebbe potuto interferire con il procedimento penale a suo carico.

Che assurdità! Poi una seconda volta, poco prima della sentenza, ha ricevuto una lettera in cui si diceva che non era possibile perché i figli vivevano negli Stati Uniti. Questa è la Russia di oggi, dove non vengono rispettati i diritti fondamentali».

Chi difende attualmente Vladimir in Russia?

«Il suo principale avvocato, Vadim Prokhorov, che lo rappresentava dal 2015, ha dovuto lasciare la Russia perché era nel mirino del giudice Podoprigorov, il giudice che ha condannato Vladimir a 25 anni di carcere. Questo giudice è noto per la sua durezza; è stato lui ad approvare l’arresto e la detenzione dell'avvocato Sergei Magnitsky. A detta di tutti, è considerato uno dei maggiori responsabili della sua morte in carcere. Podoprigorov è soggetto a sanzioni in diversi Paesi, ma non ancora da parte dell'Unione Europea. Cosa fanno i leader europei? Vladimir ora ha un solo avvocato, Maria Eismont, una specialista dei diritti umani in cui ho piena fiducia. Ma va detto che nella Russia di oggi gli avvocati non possono fare molto e sono sempre più soggetti a persecuzioni e arresti. Soprattutto, forniscono un sostegno morale ai detenuti, in quanto sono il loro unico legame con il mondo esterno e con le loro famiglie, fornendo notizie e trasmettendo lettere. Sono anche presenti per documentare tutte le violazioni dei diritti, al fine di creare la base legale che un giorno permetterà di incriminare coloro che hanno perpetrato questi abusi».



Quali iniziative possiamo intraprendere per sostenere i prigionieri politici nella Federazione Russa?

«Su iniziativa di mio marito, abbiamo appena lanciato la Fondazione 30 ottobre, in riferimento alla data del 30 ottobre 1991 quando, dopo il crollo dell’Urss, è stata istituita una giornata di commemorazione in onore delle vittime della repressione politica in Russia. L’obiettivo della Fondazione è fornire un sostegno finanziario diretto alle famiglie dei prigionieri politici, indipendentemente dalla loro opinione politica o affiliazione religiosa. Questo sostegno è essenziale perché le famiglie dei prigionieri non solo sono private dei loro cari, ma molto spesso sono anche prive di qualsiasi mezzo di sopravvivenza. Vogliamo che il 30 ottobre sia riconosciuto come la Giornata internazionale dei prigionieri politici, un giorno per ricordare le persone perseguitate dai dittatori di tutto il mondo per le loro opinioni politiche o per il loro credo religioso. Dobbiamo anche facilitare la concessione di visti e lo status di richiedente asilo ai prigionieri politici rilasciati, ai politici dell'opposizione russa, agli attivisti della società civile, ai giornalisti e ai difensori dei diritti umani che devono lasciare il Paese. Gli strumenti giuridici a nostra disposizione devono essere utilizzati su una scala più ampia di quella attuale per imporre sanzioni mirate a tutti i responsabili della privazione arbitraria della libertà e dei maltrattamenti dei prigionieri politici detenuti. Sebbene l'Unione Europea denunci regolarmente questi abusi, fa ancora un uso molto limitato di questo tipo di sanzioni». Cosa possiamo fare per aiutare Vladimir? La mia collega norvegese Ingjerd Schou ha proposto il suo nome per il Premio Nobel per la pace 2023. Cosa ne pensa? «Da quando è stato arrestato e condannato il 17 aprile, Vladimir ha ricevuto molte espressioni di sostegno da tutto il mondo. Per lui, come per tutti i prigionieri politici, si tratta di un sostegno morale molto importante. Molto più importante di quanto si possa immaginare. È la prova che non sono dimenticati nella loro lotta. Per quanto riguarda l'iniziativa di candidare Vladimir al Premio Nobel per la Pace, devo dire che è piuttosto intimidatoria. Non ho ancora potuto informare Vladimir, ma so che reagirà come sempre con grande umiltà. Se serve a mettere in luce l’orrore della repressione di cui sono vittime coloro che resistono in Russia, allora sì, credo che nonostante il suo impegno, il suo impegno e la sua volontà siano stati rispettati. Allora sì, penso che nonostante la sua modestia, Vladimir non potrà che apprezzare questa iniziativa»



*Commissione Esteri Senato Francese