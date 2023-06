Impagnatiello, attesa per l'autopsia su Giulia. Il mistero: si è accanito sul feto?

09 giugno 2023 a

Le indagini su Alessandro Impagnatiello proseguono. I medici legali che questa mattina effettueranno l'autopsia sul corpo di Giulia Tramontano hanno un obiettivo chiaro: capire in che modo il killer si è accanito sul corpo della povera donna e soprattutto se sono stati sferrati colpi anche sulla pancia, sul piccolo che Giulia portava in grembo. Tutti elementi decisivi per accertare l'eventuale aggravante di crudeltà che il Gip in un primo momento, in base agli elementi raccolti aveva escluso. Sulla pista dei presunti complici che avrebbero aiutato Impagnatiello nelle ore successive all'omicidio c'è una frenata.

Il dettaglio del carrellino acquistato dopo il delitto per 170 euro in contanti potrebbe sgomberare il campo dall'ipotesi di un complice. Gli inquirenti infatti sono convinti che Impagnatiello abbia fatto tutto da solo. Le immagini mandate in onda da Telelombardia in cui si vede il killer pulire le scale vicino ai box per cancellare (invano) le tracce di sangue sarebbero un ulteriore prova che l'uomo ha cercato di occultare il cadavere da solo. E in questo quadro anche la posizione della mamma di Impagnatiello viene messa da parte, la donna infatti a quanto pare sarebbe stata all'oscuro dell'omicidio, probabilmente anche lei vittima delle balle raccontate dal figlio. Nei prossimi giorni verrà ricostruita l'esatta dinamica dell'omicidio. Una circostanza fondamentale per capire esattamente il livello di crudeltà che ha armato la mano di un uomo davvero senza scrupoli.