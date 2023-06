Berlinguer, l'ira dei figli: "Lasciate in pace papà": chi finisce nel mirino

11 giugno 2023 a

a

a

Rivolta dei figli di Enrico Berlinguer. La storica foto di Berlinguer alla manifestazione del 1984 contro i tagli alla scala mobile, pubblicata allora dall'Unità "l'abbiamo rivista in questi giorni, utilizzata come spot pubblicitario, per promuovere l'uscita in edicola di un nuovo quotidiano che ha assunto un vecchio nome, l'Unità, diretto ora da Piero Sansonetti. Grande è stato il nostro sconcerto e, ancor più, la nostra amarezza", hanno scritto i quattro figli dello storico leader del Pci. Bianca, Maria, Marco e Laura, in una lettera a La Repubblica.

"Da quella prima pagina sono passati, così come dalla morte di nostro padre, quasi quarant'anni e, nel frattempo, il mondo è totalmente cambiato - affermano ancora - Da allora l'Unità ha avuto numerosi direttori fino a concludere definitivamente la sua storia ormai sei anni fa. Quello che torna oggi nelle edicole è un quotidiano interamente nuovo che dell'antico e glorioso giornale conserva solo il nome. Ma della storia precedente, nulla rimane: e nemmeno uno di quei redattori che hanno tenuto in vita il giornale fino al 2017. E solo perché quando è stato messo all'asta un imprenditore più rapido di altri è riuscito ad acquisirne la proprietà".

Piero Sansonetti? Se la sinistra si sente migliore pure nel tracollo

"Certo la memoria storica appartiene a tutti e per noi è motivo di gioia sapere che la vita e l'attività di nostro padre vengano sentite e vissute da quanti gli vogliono ancora bene, ciascuno secondo la propria soggettività, ma altra cosa è trasformare il suo ricordo in un brand pubblicitario. Per favore, lasciatelo in pace".