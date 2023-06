Murgia e Saviano sbertucciati da Travaglio: "Mettetevi gli occhiali!"

13 giugno 2023 a

Roberto Saviano e Michela Murgia sbertucciati anche da Marco Travaglio. Il caso ormai è noto: i due scrittori hanno scambiato il comando militare della parata del 2 giugno con il saluto romano e il motto dei Comsubin con un omaggio fascista alla X Mas. Un errore. Eppure guai fare retromarcia. Anzi, Saviano ha addirittura rincarato la dose, dimostrando "che abbiamo ragione".

Come? Con l'ennesimo post su Twitter: "Mi fido di voi che date valore al tempo speso per capire e approfondire. Mi fido poco o niente di chi oggi ci vuole rasserenare dicendo che non esiste alcun pericolo per la democrazia in Italia… Esiste, e non vederlo significa essere complici. Michela Murgia e io non abbiamo fatto altro che il nostro lavoro". Quale? "Un'interpretazione semantica".

Peccato però che a riportare i due intellettuali di sinistra coi piedi per terra ci pensi Travaglio. Il direttore del Fatto Quotidiano parla di una celebrazione della Decima Mas "che però purtroppo non è mai avvenuta. Cose che capitano quando la semantica si scorda gli occhiali...". Già il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva smentito l'accusa di Murgia e Saviano spiegando che "il saluto che vedete non è un saluto romano, è un saluto militare di marcia, che consiste nell'alzare il braccio destro in modo perpendicolare (in onore al tricolore) per poi farlo scendere sulla tempia per il saluto. Non è un saluto solo di una truppa della Marina ma di molti corpi di armata". Più chiaro di così...