Peter Gomez contro Michela Murgia: "Non siamo mica al bar"

"Non è normale che incorriamo nell'errore": Peter Gomez, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha parlato in questi termini della polemica sollevata nelle scorse ore da Michela Murgia. Quest'ultima, infatti, ha detto di aver notato un braccio alzato durante la parata del 2 giugno, quando si sono tenute le celebrazioni per la Festa della Repubblica, e lo ha subito etichettato come "saluto fascista". Cosa che poi è stata smentita da più fonti. "Se siamo personaggi pubblici - ha continuato il direttore del fattoquotidiano.it - abbiamo il dovere di informarci prima di parlare e prendere posizione".

"Michela Murgia è una mia amica ma io credo che abbia sbagliato, così come ha sbagliato gravemente Roberto Saviano", ha ammesso Gomez, riferendosi allo scrittore campano che ha appoggiato e condiviso l'opinione della Murgia. "Poi un conto è ovviamente la legittima opposizione a La Russa o a chiunque altro, ma qua si è parlato a caso - ha proseguito il giornalista, in collegamento con il talk di La7 -. Allora noi che veniamo in televisione eccetera abbiamo dei doveri che sono diversi rispetto a quelli delle persone comuni: non parliamo come se fossimo al bar".

