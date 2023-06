Escort Advisor? Robe da matti: cosa arriva ad Arcore nel giorno del funerale

14 giugno 2023 a

Tra le decine di corone di fiori che sono state consegnate a Villa San Martino ad Arcore per l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi ce n’è una che sta facendo particolarmente discutere. Si tratta di quella inviata da Escort Advisor, il primo sito di recensioni di “accompagnatrici” in Europa che vanta quasi cinque milioni di utenti attivi soltanto in Italia. In molti l’hanno considerata una corona di cattivo gusto, tanto che è stata rimossa in fretta.

“Ciao Silvio. Escort Advisor”, recita la corona, che però è stata considerata una mancanza di rispetto in un momento così delicato. C’è anche chi ha difeso il gesto del sito di accompagnatrici, che tra l’altro aveva dedicato la home page a Berlusconi negli scorsi giorni, ritenendolo una figura importante per aver contribuito alla semantica del settore del sesso a pagamento in Italia. Tralasciando per un attimo il fatto che rappresenti le sex workers, Escort Advisor è pur sempre un’azienda strutturata e di successo: come tante altre ha voluto mandare un saluto floreale.

L’indignazione per la corona di fiori del sito dimostra che c’è ancora tanta ipocrisia attorno a questo settore e alla figura stessa di Berlusconi. D’altronde in questi giorni si fa un gran parlare anche dei dettagli più pruriginosi della vita del Cavaliere, che ha avuto diverse vicende legate alle donne.