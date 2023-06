Caracciolo, bomba sui funerali: "Berlusconi lo voleva invitare"

15 giugno 2023 a

Nel salotto di Lilli Gruber su La7 ieri sera si parlava di Silvio Berlusconi e dei suoi funerali appena celebrati in Duomo a Milano che ha visto la partecipazione di tantissime persone, tantissimi politici, ma nessun leader internazionale. "Berlusconi avrebbe voluto Putin al suo funerale", dice l'analista geopolitico Lucio Caracciolo ospite a Otto e Mezzo convinto che "l'avrebbe invitato". Il motivo per cui si sono notate molte, troppe assenze, secono il direttore di Limes va cercato nel fatto che "i leader politici internazionali vanno ai funerali dei leader politici internazionale e dal loro punto di vista Silvio Berlusconi non era un leader politico".

"Non apparteneva a quella casta transnazionale dei leader politici; lo consideravano un grande imprenditore, ma un abusivo della politica", puntualizza Caracciolo. "Aggiungiamo a questo fatto che l'Italia non è esattamente una super potenza e abbiamo il risultato". "Probabilmente Berlusconi avrebbe voluto al suo funerale almeno un grande leader politico e anche suo amico che si chiama Vladimir Putin che però adesso non può andare", sostiene Caracciolo. "Il Cremlino dice che non sono arrivati inviti, ma Berlusconi lo avrebbe invitato sicuramente".

Alla domanda di Lilli Gruber su cosa l'abbia colpito dei funerali di Berlusconi, Caracciolo risponde: la partecipazione italiana estremamente vasta il video tweet di Giorgia Meloni. E spiega: "Credo che sia un segno molto importante dare questo valore ai funerali di Berlusconi: un modo da parte di Giorgia Meloni di segnare una continuità con quello che ha fatto Berlusconi insieme a Fini che poi ha permesso fra le altre cose di sdoganare una parte di questo Paese, la destra, che era stata tenuta ai margini della politica".