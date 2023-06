Luigi Berlusconi, "cos'ha preferito a Cologno". Bomba su Mediaset e Forza Italia

15 giugno 2023 a

a

a

Nonostante per molti l'erede di Silvio Berlusconi sia Marina, la primogenita, in queste ore si fa spazio un altro nome. Anche questo in famiglia. Si tratta di Luigi, l'ultimogenito, il 34enne imprenditore da poco padre bis. Proprio lui, stando a fonti di Forza Italia e Fratelli d'Italia potrebbe "un giorno traghettare il cognome in politica". Stando a quanto riportato dal Foglio diversi dettagli non possono passare inosservati. Il giovane infatti vive nella prima casa milanese del padre, ha assunto Marinella Brambilla, la sua storica segretaria. E non solo, perché Luigi, da sempre impegnato nell'hi-tech, ha avuto come maestro niente di meno di Ennio Doris.

"Corteo funebre partito": dopo i funerali, l'ultima volontà di Berlusconi

D'altronde vanta un cv non da poco: collegio a Monza, università Bocconi, master in JP Morgan, a Londra, uno stage alla Sator di Matteo Arpe e poi sedie nei cda di famiglia e fede, perfino onlus, le visite frequenti in chiesa. Viaggi a Lourdes da volontario, rapporti intensi con la chiesa milanese, quella dell’arcivescovo Mario Delpini, dell’arciprete Borgonovo, una comunità che si ritrova a tavola con Fedele Confalonieri, presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo.

"Dove l'hanno beccato durante i funerali". Giuseppe Conte, l'ultimo tragico insulto

I meriti non finiscono qui. A trent’anni investe in criptovalute, sistemi per pagamenti digitali, app di geolocalizzazione. Tra le sue "proprietà" Grindr, l'app di incontri. Luigi sceglie da subito la via bancaria, la via che secondo molti percorrerà Fininvest. Di lui si sa ben poco. Ha sempre preferito rimanere lontano dai riflettori. Solo a 19 anni si è concesso un'intervista. Poi più nulla. Almeno fino a quando non ha preso in sposa Federica Fumagalli. Eppure nel mondo che conta Luigi è conosciuto eccome. Che sia dunque lui l'erede del Cavaliere?