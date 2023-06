Emilio Fede non arriva ai funerali: "Farabutto mascalzone", chi massacra

15 giugno 2023 a

È disperato Emilio Fede, ex direttore del Tg4, per non essere riuscito ad andare ai funerali del suo amatisso Silvio Berlusconi che si sono celebrati ieri 14 giugno in Duomo a Milano. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, il giornalista ormai 92enne, racconta quel fattaccio che non gli ha permesso di raggiungere piazza Duomo, per partecipare alle esequie del Cavaliere. "Avevo il mio autista, quel farabutto e mascalzone che è sparito, non si è fatto trovare. Ha fatto in modo che la mia macchina restasse bloccata, buttando via le chiavi. Oggi è il momento del dolore ma anche della rabbia", ha raccontato Fede mentre era a bordo di un auto "di un amico giornalista" diretta verso Arcore, dove il presidente di Forza Italia viveva.

"Ciao Presidente Berlusconi, sono anche contento di non arrivare in tempo: per lungo tempo guardare una bara sapendo che dentro ci sei tu e avendo la forza dentro che mi occorre di allungare la mano e dire 'Silvio, vengo con te! Non mi mollare'", ho continuato Emilio Fede. "Io ormai ho 92 anni, voglio raggiungerti al più presto", ha aggiunto. "Al tramonto della mia età ho perso prima mia moglie, un anno fa, adesso lui che è stato la mia vita", ha detto ancora. "Sperava di salutarlo?", gli ha poi chiesto un cronista e Fede ha risposto: "Ci siamo salutati per 30 anni".