Myrta Merlino sbotta con Barbacetto: "Poveraccio venduto?"

Gianni Barbacetto scatena lo studio di Myrta Merlino. Nella puntata di giovedì 15 giugno su La7 il giornalista continua a sparare a zero sul "pregiudicato Berlusconi". Di più, perché a detta di Barbacetto sui giornali c'è una sorta di beatificazione del Cav, una "melassa che magnifica" l'ex premier. Quanto basta a far intervenire i presenti e non solo. La stessa conduttrice, di fronte a certe frasi, non può rimanere a guardare: "Io ti conosco da molto tempo e ti stimo, ma non è che se un giornalista non scrive quello che tu ritieni giusto è un poveracio venduto, se no uno ha uno strano metro per giudicare il mondo. Specchia per esempio...".

E la firma di Libero, Francesco Specchia, lo liquida con una sola frase: "Giudicano i lettori e gli elettori". Poi ricorda di essere stato "molto critico" in passato nei confronti del Cav. Poco prima anche Goffredo Buccini, giornalista del Corriere della sera, non ha mancato di dire la sua.

"Parlo a te, a una certa sinistra e ad alcuni colleghi: vi manca la capacità di capire la dimensione emotiva del Paese e questo spiega la sconfitta storica della sinistra", che per vincere si deve affidare !a qualcuno che non è di sinistra come Prodi o Renzi. Mettersi col ditino alzato oggi è demenziale, è una scena assurda", tuona lasciando di sasso l'ospite.

