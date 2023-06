Carlo Rossella, altro fango su Meloni: "Cosa dicono al Circolo della caccia di Roma"

17 giugno 2023 a

Carlo Rossella sul Foglio ancora contro Giorgia Meloni: “Weekend a Roma. Al Circolo della caccia, riferisce un amico, sono diffuse caustiche e divertenti battute sulla Meloni e sul suo clan familiar-provincialotto al potere”. Questa è soltanto l’ultima di una serie di prese di posizioni contro la presidente del Consiglio, che Rossella ha recentemente attaccato in un’intervista a La Stampa per la nuova Rai targata centrodestra.

“Con questo governo - ha dichiarato - non si può lavorare, meglio lasciare e andarsene, anche io lo avrei fatto, mi sarei dimesso. Il motto di questa destra è quello di disporre e imporre. E in un contesto così non si può lavorare, ha ragione Lucia Annunziata non ci sono le condizioni. La Rai di Meloni non è paragonabile a quella del passato, e bene hanno fatto Fazio e Annunziata ad andarsene. Quel tipo di lavoro si può fare con un governo di centrosinistra dove c'è libertà, non con loro. Lo dice uno che l'ha fatto con il centrosinistra e sa di cosa parlo, con Letizia Moratti presidente e con Romano Prodi presidente del Consiglio”.

“Questa è una lottizzazione selvaggia - ha proseguito Rossella - che non ha eguali. La Rai è vero che è da sempre la patria dei lottizzati ma nel passato la qualità era migliore, era una lottizzazione più benevola, ma così come la vediamo in queste settimane io non l'avevo mai vista e spero di non vederla più. Quando dirigevo il Tg1 avevo una squadra di super professionisti: da Massimo De Strobel a Lilli Gruber, contraltari alla direzione ma di grande qualità con i quali si discuteva e si trovava sempre una sintesi editoriale autorevole".