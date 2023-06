Carlo Rossella, profezia velenosa: "Vi dico che fine fa Forza Italia"

16 giugno 2023 a

Carlo Rossella, dopo essersi avventurato in catastrofiche profezie su Giorgia Meloni, adesso fa la stessa cosa su Forza Italia. Rossella, in un'intervista a Lastampa.it, dice la sua sul futuro del partito di Silvio Berlusconi: "Forza Italia è morta con lui. Non resterà niente, destinata a dissolversi. Quell’eredità di partito è già finita, morta con il suo fondatore. Le aziende sono in buone mani, il problema non è cosa potrà accadere sulle eredità materiali, ma sul versante del Paese e sul vuoto politico che con la sua fase storica si chiude...".

E ancora: "Dopo di lui non c’è niente. Lascia ricordi, aneddoti, una considerevole eredità finanziaria ma nessuna politica. Il nuovo Cavaliere non c’è: non esiste sia per motivi finanziari, industriali e politici. Berlusconi è unico e irripetibile nel suo genere". Poi spazio al ricordo dell'uomo Berlusconi: "Berlusconi aveva una mimica da grande attore comico: era straordinario. Se dovessi paragonarlo a qualcuno direi che è stato un grande attore come Totò.

Berlusconi aveva tutti i vizi e le virtù degli italiani a cominciare dalla simpatia. Era un one of us, uno di noi, e per questo gli italiani lo amavano e lo votavano". Infine il paragone con Romano Prodi: "I due erano molto simili, ma Berlusconi a un certo tipo di elettorato è piaciuto più di Prodi ma Prodi, secondo quell’elettorato aveva più qualità di lui".