Mezz'ora in più, "chi era Berlusconi": che lezione a Lucia Annunziata

“Silvio Berlusconi era una persona leale con i suoi amici. Mi manca e mi mancherà l’anno prossimo alle elezioni, ne sono sicuro”. Così Antonio Lopez, storico segretario del Partito popolare europeo, ha ricordato il Cav a Mezz’ora in più, la trasmissione di Rai3 condotta da Lucia Annunziata. Dopo essere stato in carica per vent’anni, Lopez si è detto sicuro che Antonio Tajani continuerà con la linea indicata da Berlusconi.

“Quando è entrato nel Ppe - ha ricordato l’ex segretario - il Cav era accusato di essere di estrema destra. Oggi Forza Italia è riconosciuta come espressione di centro, una forza moderata in un mondo pieno di realtà radicali e populiste. Mantenere il centro è importantissimo, questo dobbiamo fare in Europa. Forza Italia deve proseguire con questa linea anche in onore di Berlusconi. I suoi rapporti con Putin? Il Cav quando ti dava la sua amicizia non ti lasciava mai da parte, ma è sempre stato dalla parte degli ucraini. Era una persona adorata dal punto di vista personale, oltre che di una diplomazia incredibile”.

Lopez ha affrontato anche il tema delle elezioni europee, che si svolgeranno l’anno prossimo: “Tutti i sondaggi interni del Ppe dimostrano che saremo la forza maggioritaria. In Italia non ho i dati, ma mi aspetto che gli italiani votino per i moderati, ovvero per Forza Italia”.