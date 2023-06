Eredità Berlusconi, Mediaset? "In declino, qual è il vero gioiello"

18 giugno 2023 a

Che cosa ne sarà delle aziende di Silvio Berlusconi? Lucia Annunziata ne ha discusso a Mezz’ora in più, su Rai3, con Francesco Manacorda, caporedattore della redazione Milano di Repubblica. In particolare l’attenzione è stata puntata su Fininvest e in particolare su Mediaset, che viene descritta come un business in declino a causa di un pubblico che invecchia sempre di più. Il “vero gioiello della corona”, secondo Manacorda, è Mediolanum.

“Da sola capitalizza oltre 6 miliardi di euro - ha dichiarato - quindi il 30% posseduto da Fininvest vale circa 2 miliardi ed è la quota che ha dato dividendi maggiori al gruppo negli ultimi anni. Il punto fermo è quindi Mediolanum, mentre per quanto riguarda Mediaset secondo me si pongono due questioni. La prima di tipo politico: che ne sarà del gruppo che è stato simbolo e strumento del potere di Berlusconi adesso che lui non c’è più? Questa è un’incognita aperta, vedremo gli investitori pubblicitari come si rivolgeranno a Mediaset”.

L’altro tema è industriale, secondo Manacorda: “Mediaset in questo momento è in fase di declino, non per responsabilità sue ma per il modello di tv che è vecchio. Ricordiamo la battaglia per avere i pulsanti 4, 5 e 6 del telecomando, ma oggi non valgono più nulla per il pubblico giovane e alto-spendente. Quello di Mediaset è un modello che va decisamente rivisto in qualche modo, ma come lo faranno gli eredi di Berlusconi?”.