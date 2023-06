Pier Silvio Berlusconi, il suo stipendio e i rumors sull'eredità

18 giugno 2023 a

Alla vigilia dell'apertura del testamento di Silvio Berlusconi, snodo fondamentale per i futuri assetti societari e familiari, si indugia sulla famiglia del Cavaliere, i figli vengono "passati ai raggi X". E Pier Silvio, il secondogenito, è per certo uno dei figli più in vista. L'ad di Mediaset e di Rti, nato dal matrimonio del Cav con Carla Elvira Dall'Oglio, ha tre figli e attualmente sta con Silvia Toffanin.

Come gli altri figli di Berlusconi ha anche quote di Fininvest, la cassaforte di famiglia che nel 2021 ha registrato un fatturato pari a 6 miliardi di euro e un utile di 360 milioni di euro.

Nato il 28 aprile 1969 a Milano, è titolare della Holding Italiana V, che detiene il 7,65% delle quote Fininvest. Uguale partecipazione la ha la sorella Marina mentre gli altri tre figli - Barbara, Eleonora e Luigi -, che insieme controllano la Holding Italiana XIV, detengono il 21,4% della cassaforte di famiglia.

Secondo Calcio e Finanza, nel 2022 Pier Silvio Berlusconi ha incassato uno stipendio pari a 2,25 milioni di euro per il suo ruolo di ad del Biscione, cifra in crescita rispetto ai 2 milioni tondi dell'anno precedente. Ora, resta da capire come verrà divisa l'eredità di Silvio Berlusconi: stando alle indiscrezioni, tra beni immobili e immobili, pari a una cifra vicina ai 4 miliardi di euro.