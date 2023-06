Alberto Zangrillo, "foto e dichiarazioni false": lo scandalo, come usano il suo volto

20 giugno 2023 a

È furibondo Alberto Zangrillo che è stato vittima di una truffa: "Vi informo che non promuovo, e non ho mai promosso, l’uso o l’acquisto di tali prodotti. Preciso inoltre di non avere rapporti con le aziende agli stessi collegate e di non aver mai rilasciato le dichiarazioni riportate e che mi vengono falsamente attribuite", scrive in un post pubblicato sul suo profilo Twitter il direttore delle Terapie intensive generale e cardiochirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano, postando la pubblicità di un integratore, in cui viene utilizzata la sua immagine.

"L’età non è un ostacolo nella vita. Il professore italiano Alberto Zangrillo - si legge nell’annuncio corredato da una foto del medico - ci svela il segreto del benessere e della buona salute. Alberto Zangrillo, il famoso virologo e politico italiano, si sente come se avesse 40 anni: il suo corpo e il suo cuore sono rimasti giovani. Il professore sostiene che il segreto di longevità della sua famiglia si basa sulla salute dei vasi sanguigni: se sono sani e puliti si può vivere fino a 120 anni, o anche di più e sentirsi in perfetta salute. Come medico con molti anni di esperienza, lo so per certo". E ancora, recita l’annuncio, dove si può anche comprare il prodotto in questione: "Il nostro corrispondente è riuscito a intervistare Alberto Zangrillo, sempre allegro e indaffarato, che ha spiegato come migliorare la vita grazie alla pulizia dei vasi sanguigni". Il tutto bollato da Zangrillo con un’enorme scritta "falso".

Un fatto gravissimo per Matteo Bassetti. "Assurdo che la polizia postale non sia ancora intervenuta. La mia prima denuncia è del gennaio 2022. Solidarietà all’amico Alberto Zangrillo, anche lui vittima di questi sciacalli", ossrva il direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, commentando la truffa ai danni del collega.