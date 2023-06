Giuseppe Conte, grave tamponamento in autostrada: auto ribaltata, le foto

21 giugno 2023 a

Grande spavento per Giuseppe Conte: l'auto che faceva da scorta a quella su cui viaggiava il presidente del Movimento 5 Stelle è rimasta coinvolta in un incidente sull'A1, poco dopo il casello di Frosinone. Tre le auto che si sono tamponate, dopo che la prima aveva urtato un mezzo pesante. Un tamponamento a catena che per fortuna, però, non ha provocato feriti gravi.

L'incidente - come riporta l'Ansa - è accaduto al Km 625 Sud intorno alle 11 e 30 di questa mattina, provocando ben quattro chilometri di coda: sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale di Frosinone con il vicequestore Stefano Macarra, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Ancora da accertare le dinamiche dell'incidente. Conte, durante l'ora di attesa per poter riprendere la marcia, avrebbe continuato a lavorare dal tablet, postando sulla sua pagina Facebook un commento alla trasmissione tv che lo ha visto in onda ieri in prima serata.

A un certo punto l'ex premier - come riferito da alcuni soccorritori e come si vede anche in alcune foto pubblicate da Dagospia - si sarebbe avvicinato a una donna sotto choc, la cui auto si era ribaltata, e l'avrebbe consolata stringendola tra le braccia. Infine, dopo essersi accertato che nessuna delle persone coinvolte avesse riportato ferite, il leader grillino sarebbe ripartito alla volta di Napoli.

