Mannheimer, sondaggio "vietatissimo" sul Molise: "Sembrano indicare che..."

“Ci sono tanti sondaggi sul Molise, sembrano indicare... ma non sappiamo". Così Renato Mannheimer ha dato vita a un siparietto con Francesco Magnani, che a L’aria che tira per un attimo è parso preoccupato che il sondaggista desse notizie non consentite sulle imminenti elezioni regionali. “Non dico niente - si è affrettato a dichiarare Mannheimer - dico solo che il risultato è tutto da vedere”.

"Molto più incerto di quel che pensano": D'Alimento terremota il voto di domenica

In Molise si vota domenica 25 e lunedì 26 giugno e il sondaggista più che al risultato finale sembra interessato all’esperimento della sinistra: “Questa è una regione in cui il Movimento 5 Stelle ha un successo straordinario. Forse è la regione più grillina d’Italia, era inevitabile che il Pd si alleasse con il M5s: si tratta di un esperimento che si potrebbe poi trasferire a livello nazionale, quindi va guardato con grande attenzione”.

Insomma, in Molise debutta il “campo largo” a sostegno di Roberto Gravina: c’è anche stato un incontro con Schlein, Conte e Fratoianni a sostegno del candidato. Il centrodestra ha invece deciso di sostenere Francesco Roberti, attuale sindaco di Termoli in quota Forza Italia. La coalizione di governo deve riscattarsi dopo che il suo governatore uscente, Donato Toma, non si è ricandidato essendo indagato per abuso d’ufficio insieme a cinque assessori della sua giunta.