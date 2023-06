Christian Raimo insulta i vecchi? "Miserabile": esplode un caso politico

23 giugno 2023 a

Christian Raimo si è reso protagonista di una polemica con i renziani e in particolare con Luciano Nobili. Quest’ultimo ha condiviso su Twitter alcuni scatti dell’assemblea laziale di Italia Viva e lo scrittore gli ha risposto scherzando sugli anziani presenti in platea. “Una grande partecipazione, mi ha colpito la quantità e la qualità degli interventi - ha dichiarato Nobili - siamo una bellissima comunità pronte alle prossime sfide”.

“Dalla stagione congressuale - ha aggiunto - alla preparazione della lista di Renew Europe alle elezioni europee. Ma soprattutto alla costruzione dell’alternativa riformista che serve all’Italia, che non può essere condannata a scegliere tra sovranisti e populisti. Siamo nati per questo, e non abbiamo mai amato le sfide semplici. Avanti, insieme”. In tutta risposta Raimo ha fatto dell’ironia sulle foto dell’assemblea: “Mi sembrano una cinquantina di donne e uomini anziani. Sono contento che vi troviate bene e siate tutti in salute con questo caldo”.

Nobili si è risentito di questo commento e ha risposto così: “Non sai quanto mi fa felice leggerti. Sapere che un mio tweet ha il potere di risolverti una serata, di farti sentire forte, con la battuta sagace sugli anziani. Certo un po' miserabile come ironia, per un grande intellettuale come te. Ma non importa, se ti è utile a fronteggiare un po' di frustrazione accumulata, considerami a tua disposizione. Ci sono un sacco di foto sui miei social, guardale tutte, conta i partecipanti, così ti addormenti più sereno. Ps. Stanno tutti bene, dal punto di vista umano molto meglio di te”.