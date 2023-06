Mezz'ora in più, Caracciolo: "Putin non è padrone del suo destino"

25 giugno 2023 a

"Putin non è padrone del suo destino e si appoggia ai suoi pretoriani": una catastrofica sentenza quella data da Lucio Caracciolo nello studio di Mezz'ora in più su Rai 3. Il direttore di Limes, in particolare, ha commentato il tentato colpo di Stato da parte dei mercenari della Wagner, ma poi ha fatto riferimento anche al conflitto ancora in corso in Ucraina: "Il punto di caduta di questa guerra può diventare causa di destabilizzazione di tutta la Russia che è sola. Ma l’Ucraina non sta messa per niente bene".

A offrire un altro punto di vista sulla situazione, poi, è stato anche Bernardo Valli, pure lui ospite della trasmissione. "Il crollo dell’impero russo continua. Putin è un personaggio - se si guarda la sua vita all’inizio - piuttosto mediocre. Oggi ha sbagliato l’ultimo passo", ha detto il giornalista e scrittore in collegamento con la trasmissione. Parlando, poi, di come è cambiata la copertura di una guerra come quella ucraina, Valli ha spiegato: "La stampa scritta oggi arriva in ritardo. Con la tv è decaduta insieme al ruolo dei giornalisti che non raccontano più".

Questa, tra l'altro, è stata l'ultima puntata di Lucia Annunziata alla conduzione di Mezz'ora in più. La giornalista, che ha dato le sue dimissioni diverse settimane fa, ha salutato il suo pubblico dicendo: "È stato un onore, ma soprattutto un divertimento, tenervi impegnati e informati per tanti anni".