Rita Dalla Chiesa, "ora i gufi che dicono?": lo sfogo, subito dopo la morte del Cav...

28 giugno 2023 a

“Il Molise è la risposta più forte alle tante, troppe gufate cattive di questi ultimi giorni”. Così Rita Dalla Chiesa ha commentato la vittoria schiacciante ottenuta dal centrodestra, che si è confermato alla guida della Regione in Molise. E pensare che alla vigilia delle elezioni si parlava di partita aperta a qualsiasi risultato, soprattutto alla luce dell'esperimento del “campo largo” di sinistra. Invece Francesco Roberti si è imposto in maniera netta, diventando governatore con il 62,4% delle preferenze.

“Buon lavoro a lui e alla sua bellissima regione. E un grazie, sempre, al nostro presidente Silvio Berlusconi”, ha aggiunto la Dalla Chiesa, che ha quindi dedicato un pensiero anche al defunto Cavaliere. Il suo partito è tutt’altro che morto: Roberti proviene proprio da Forza Italia e il partito sulla scia dell’onda emotiva per la perdita di Berlusconi è addirittura cresciuto, non solo nei sondaggi. In Molise è passato dal 9,3% del 2018 al 12,3% di questa tornata elettorale.

Tra l’altro Roberti ha dedicato la vittoria proprio al Cavaliere: “Per me è stato un punto di riferimento”. Il nuovo governatore ha ringraziato anche gli esponenti nazionali di Forza Italia e l’intera coalizione che lo ha sostenuto: “"Ho svolto la mia campagna elettorale tra la gente piuttosto che in qualche trasmissione televisiva perché i molisani avevano bisogno di un confronto diretto. Ora è il momento di dare una svolta a questa regione e tra le priorità resta al primo posto la sanità”.